Политолог: Голосование восстановило рейтинг Путина после пенсионный реформы

Директор Института политических исследований Сергей Марков объявил, что рейтинг президента восстановился после некоторого падения в связи с пенсионной реформой.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил о положительном эффекте результатов голосования по поправкам.

«Политическая стабильность увеличивается. Не начнется гонка финансовых и бюрократических олигархов, на тему преемника президента. Результаты удивили и впечатлили. Они ожидались скромнее. Президент отыграл назад обрушение рейтинга, которое произошло в результате пенсионной реформы», - отметил он.

Поправки в Конституцию России поддержали почти 78 (77,93 процента) процентов россиян. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России после обработки 99,9 процента бюллетеней. Общая явка составила 65 процентов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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