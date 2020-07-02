Результаты голосования по поправкам в Конституцию назвали поражением оппозиции

«Мы наблюдаем огромное поражение системной оппозиции, которая оказалась неспособна даже единую стратегию выбрать. У них было две позиции – бойкот и голосование против. Причём те, кто больше прислушиваются к администрации президента призывали голосовать против, а те, кто больше прислушиваются к американцам – призывали бойкотировать голосование. Я думаю нам ещё предстоит переосмыслить реалии в том смысле, что мы сильно преувеличиваем значение прозападной, антипутинской радикальной оппозиции. Оказалось, что это узкая сетка, которая не может оказывать реального влияния на политическую ситуацию в стране и это очень хорошо для страны», - сказал Сергей Марков.

Частично с мнением политолога согласился и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, который, однако, добавил, что поражение потерпела всё-таки несистемная оппозиция.

«Я согласен с тем выводом, что оппозиция потерпела поражение, но я бы добавил, что это была несистемная оппозиция. Потому что системная оппозиция – коммунисты, ЛДПР, они большую часть поправок поддержали и трудно было их не поддержать», - заявил Сергей Калашников.

Ранее, в ходе пресс-конференции, Сергей Марков объяснил, что резких изменений после голосования ждать не стоит. Однако он предрек улучшенную работу органов государственной власти.

