Результаты голосования по поправкам в Конституцию назвали поражением оппозиции
Сенатор Сергей Калашников и политолог Сергей Марков объяснили, как прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ показало слабые стороны оппозиции.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков отметил, что прошедшее голосование показало огромное поражение системной оппозиции.
«Мы наблюдаем огромное поражение системной оппозиции, которая оказалась неспособна даже единую стратегию выбрать. У них было две позиции – бойкот и голосование против. Причём те, кто больше прислушиваются к администрации президента призывали голосовать против, а те, кто больше прислушиваются к американцам – призывали бойкотировать голосование. Я думаю нам ещё предстоит переосмыслить реалии в том смысле, что мы сильно преувеличиваем значение прозападной, антипутинской радикальной оппозиции. Оказалось, что это узкая сетка, которая не может оказывать реального влияния на политическую ситуацию в стране и это очень хорошо для страны», - сказал Сергей Марков.
Частично с мнением политолога согласился и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, который, однако, добавил, что поражение потерпела всё-таки несистемная оппозиция.
«Я согласен с тем выводом, что оппозиция потерпела поражение, но я бы добавил, что это была несистемная оппозиция. Потому что системная оппозиция – коммунисты, ЛДПР, они большую часть поправок поддержали и трудно было их не поддержать», - заявил Сергей Калашников.
Ранее, в ходе пресс-конференции, Сергей Марков объяснил, что резких изменений после голосования ждать не стоит. Однако он предрек улучшенную работу органов государственной власти.
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