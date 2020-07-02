7.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги ЕГЭ и 1 сентября. Школа после пандемии»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ученики пойдут в школу 1 сентября, хотя меры эпидемиологической защиты и будут усилены. После того, как в марте в российских школах прекратились очные занятия из-за пандемии и учащиеся перешли на дистанционное обучение, этот новый формат обучения вызвал неоднозначные отзывы.

Какие изменения ждут школьников 1 сентября?

Какие меры будут предприняты для эпидемиологической безопасности в школах?

Дистанционное обучение: плюсы и минусы?

Будущее цифровой образовательной среды в России?

Первые итоги сдачи ЕГЭ?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 7.07.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)







