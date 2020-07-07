Издатели пообещали поделиться электронными учебниками в случае второй волны коронавируса
Заместитель главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова рассказала НСН о совместной работе издательств для организации дистанционного обучения.
В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная открытию школ после пандемии.
Заместитель главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова заявила, что в случае второй волны пандемии, издатели окажут максимальную поддержку системе образования для организации дистанционного обучения.
«Приложили свои усилия огромное количество людей и издательств. Это была большая коллективная работа для того, чтобы облегчить дистанционное обучение. Практически все издательства единодушно открыли доступ к электронным формам учебников. И, конечно, мы надеемся на то, что наша медицина позволит нам избежать второй волны, и нам не придётся экстренно снова переходить на дистанционную форму обучения. Но вместе с тем, если такая ситуация случится, мы будет избирать такой подход, который максимально поддержит нашу систему образования»
Ранее в ходе этой же пресс-конференции, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что далеко не факт, что школы откроются в сентябре.
«Мы надеемся, что к сентябрю пандемия остановится, но никто не гарантировал, что не будет второй волны», - сообщил депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru