Издатели пообещали поделиться электронными учебниками в случае второй волны коронавируса

«Приложили свои усилия огромное количество людей и издательств. Это была большая коллективная работа для того, чтобы облегчить дистанционное обучение. Практически все издательства единодушно открыли доступ к электронным формам учебников. И, конечно, мы надеемся на то, что наша медицина позволит нам избежать второй волны, и нам не придётся экстренно снова переходить на дистанционную форму обучения. Но вместе с тем, если такая ситуация случится, мы будет избирать такой подход, который максимально поддержит нашу систему образования»

Ранее в ходе этой же пресс-конференции, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что далеко не факт, что школы откроются в сентябре.

«Мы надеемся, что к сентябрю пандемия остановится, но никто не гарантировал, что не будет второй волны», - сообщил депутат.

