В Думу внесли законопроект о дистанционном обучении

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал про новый законопроект о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в Госдуме.

«Нами подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, касающийся школ. Согласно законопроекту, дистанционное обучение в рабочих условиях должно вводиться на добровольной основе. Во избежание злоупотреблений и чтобы успокоить тех, кто подозревает правительство в желании разогнать учителей и оставить только компьютеры, мы это положение четко прописываем в законопроекте», - заявил депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в эфире НСН о том, что правительство обязано обеспечить детей компьютерами и интернетом в условиях дистанционного обучения. Это положение также прописано в новом законопроекте.

