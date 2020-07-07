В Думу внесли законопроект о дистанционном обучении
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин раскрыл в пресс-центре НСН подробности законодательной инициативы
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал про новый законопроект о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в Госдуме.
«Нами подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, касающийся школ. Согласно законопроекту, дистанционное обучение в рабочих условиях должно вводиться на добровольной основе. Во избежание злоупотреблений и чтобы успокоить тех, кто подозревает правительство в желании разогнать учителей и оставить только компьютеры, мы это положение четко прописываем в законопроекте», - заявил депутат.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в эфире НСН о том, что правительство обязано обеспечить детей компьютерами и интернетом в условиях дистанционного обучения. Это положение также прописано в новом законопроекте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru