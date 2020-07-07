Депутат Госдумы: Регионам придется кормить школьников «за свои»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о том, как будет организовано питание школьников в сентябре 2020 года.

По словам депутата, с сентября вступает в силу закон о горячем питании школьников начальных классов. «Под это дело выделены деньги», - сообщает Смолин. Однако, в регионы деньги не поступили. «Регионам в сентябре придется кормить детей "за свои"», - заявил парламентарий.

Например, в Татарстане, как сообщает политик, менее 30 % денег придет из федерального бюджета, а остальные – из регионального. В Омской области школы так же получат разную долю финансирования, несмотря на то, что «дети у нас одни и есть хотят примерно одинаково».

Ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин высказался о влиянии ситуации с коронавирусом на уровень подготовки выпускников.

