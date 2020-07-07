Депутат: Открытие школ 1 сентября остается под вопросом
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин усомнился в том, что 1 сентября дети смогут пойти в школу.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что далеко не факт, что школы откроются в сентябре.
«Что касается заявления Сергея Сергеевича Кравцова (министр просвещения РФ - НСН), что все дети пойдут в настоящем режиме в школу, я бы хотел с ним согласиться, но боюсь, что придется воспользоваться старым методом синоптика: самый точный прогноз – все возможно. Мы надеемся, что к сентябрю пандемия остановится, но никто не гарантировал, что не будет второй волны», - сообщил депутат.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в эфире НСН об организации питания в школах, начиная с сентября 2020 года.
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