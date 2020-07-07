Школьников на «удаленке» призвали обеспечить бесплатными компьютерами

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что при пандемиях государство должно обеспечить детей как техникой, так и интернетом.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал НСН, как государство должно создавать комфортные условия для домашнего обучения детей.

«Если в чрезвычайных ситуациях государство вынуждено переводить детей на дистанционное обучение, то оно обязано позаботиться об их обеспечении компьютерной техникой, интернетом и другими необходимыми условиями», - заявил депутат Госдумы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поделился в эфире НСН своими опасениями относительно перспектив открытия школ в сентябре.

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