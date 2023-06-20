21.06.2023 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина на тему: «Итоги ЕГЭ 2023 и новые изменения в российских школах»

Министерство просвещения 19 июня огласило предварительные результаты ЕГЭ в России в 2023 году. Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Средний балл на ЕГЭ вырос по некоторым дисциплинам, увеличилось и число ребят, которые вышли в диапазон высоких баллов. Даже появилась Олеся Блинова, выпускница Вологодского многопрофильного лицея, которая сдала три ЕГЭ, набрав за них 300 баллов. Это пока единственный случай в России.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Как трансформируется система российского образования в 2023 году?

Какие изменения планируются в законе об образовании?

Как была организована сдача ЕГЭ в ДНР и ЛНР?

На сколько увеличится количество бюджетных мест в ВУЗах в следующем году?

Может ли российская система образования отказаться от ЕГЭ?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



