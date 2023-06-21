Депутат Смолин признался, что не смог бы сдать ЕГЭ на 100 баллов

Далеко не все профессоры смогли бы сдать ЕГЭ на 100 баллов, это особая технология, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Средний уровень образованности граждан важнее отдельных выдающихся достижений. Что касается общего уровня, он в стране падает. Я могу сказать, что я знаю как минимум двух незаурядных людей, которые хорошо ЕГЭ бы не сдали. Один из них Виктор Анатольевич Садовничий, он об этом говорил. Второй из них – профессор Владимир Алексеевич Зернов, который сейчас возглавляет Ассоциацию негосударственных вузов России. Когда я заканчивал Омскую школу, на всю область выдавали 17 медалей, одна из них была бы моя, но не факт, что я сдал бы ЕГЭ на 100 баллов. Потому что ЕГЭ – это особая технология, к которой нужно особенно готовиться. Улучшения показателей – это, скорее всего, не заслуга детей, это заслуга учителей и репетиров, которые научились готовить детей к этой специальной технологии», - рассказал он.

Министерство просвещения 19 июня огласило предварительные результаты ЕГЭ в России в 2023 году. Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Средний балл на ЕГЭ вырос по некоторым дисциплинам, увеличилось и число ребят, которые вышли в диапазон высоких баллов. Даже появилась Олеся Блинова, выпускница Вологодского многопрофильного лицея, которая сдала три ЕГЭ, набрав за них 300 баллов.



