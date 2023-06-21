«Могли выбрать»: В Госдуме рассказали, как проходили выпускные экзамены в новых регионах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что ребята выбирали между ЕГЭ и классическим экзаменом.
Выпускники в новых регионах выбирали между сдачей ЕГЭ и классическим экзаменом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Ребята из новых регионов выбирали форму сдачи экзамена. Эти ребята учились по украинским программам, они не готовились и не знают специальной технологии подготовки, которая нужна для сдачи ЕГЭ. 70% всех российских ребят готовятся к ЕГЭ с репетиторами, а в крупных городах – 90% всех детей готовятся с репетиторами. Большинство ребят из ДНР, ЛНР и новых регионов воспользовались именно классическим экзаменом. В Херсонской области никто не заявился на ЕГЭ, в Запорожской области около 200 человек, в других регионах побольше. В этом году дополнительно выделено 36 тысяч бюджетных мест для ребят из новых регионов РФ», - отметил он.
Обязательный экзамен по литературе в 11 классе мог бы помочь в решении проблемы отсутствия чтения, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН. Он отметил, что такой экзамен не должен проводиться в форме ЕГЭ.
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