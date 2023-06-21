Депутат Смолин предложил перевести ЕГЭ в добровольный режим

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН предложил перевести ЕГЭ в добровольный режим.

«Самый мягкий вариант, который мы предлагаем много лет, это перевод ЕГЭ в добровольный режим. Парадокс в том, больше 60% ребят выбирают вместо старших классов профессиональное образование, но это нам никак не помогает решать проблему кадров. Большинство из них идут не на рабочие специальности, а на специалистов среднего звена – юристы, экономисты и так далее. Лучше перестать детей пугать ЕГЭ, дать возможность его сдавать тем, кто хочет поступать в престижные вузы, а остальных оставить в покое. ЕГЭ увеличивает шансы ребят из регионов поступать в столичные вузы, но это нужно не всем», - рассказал он.

Министерство просвещения 19 июня огласило предварительные результаты ЕГЭ в России в 2023 году. Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Средний балл на ЕГЭ вырос по некоторым дисциплинам, увеличилось и число ребят, которые вышли в диапазон высоких баллов.

