«Не любой ценой»: В Госдуме поделились с выпускниками формулой успеха
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин призвал ребят знать и работать больше, а ожидать меньше.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН предложил продвигать среди молодого поколения формулу успеха по Шекспиру вместо «религии успеха любой ценой».
«Сейчас в нашей стране стала крайне распространена идеология, практически религия успеха. Мы как общая система постоянно говорим нашим детям про успех любой ценой. Недавно я направил письмо выпускникам российских школ, которое заканчивается формулой Шекспира: знай больше других, работай больше других, ожидай меньше других, тогда ты обязательно добьёшься успеха. Давайте эту формулу нашим детям и будем доносить», - призвал он.
Обязательный экзамен по литературе в 11 классе мог бы помочь в решении проблемы отсутствия чтения, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН. Он отметил, что такой экзамен не должен проводиться в форме ЕГЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru