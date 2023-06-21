В Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по литературе для выпускников

Обязательный экзамен по литературе в 11 классе мог бы помочь в решении проблемы отсутствия чтения, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН. Он отметил, что такой экзамен не должен проводиться в форме ЕГЭ.

«У нас примерно четверть детей читающих, несколько меньше четверти – немного читающие, остальные дети – практически не читают или не читают совсем. Никто не может предсказать, какое влияние это окажет на психологическое состояние последующих поколений. Это проблема общемировая, но у нас особая система ценностей. Я бы предложил ввести обязательный экзамен по литературе в 11 классе, но только не в форме ЕГЭ – на выбор либо сочинение, либо устно, а также прочитать любимое стихотворение из классической поэзии», - отметил он.

Ранее Олег Смолин в пресс-центре НСН предложил перевести ЕГЭ в добровольный режим.

