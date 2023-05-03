04.05.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Искусственный интеллект и GPT-чаты. Как новая реальность развивается в России?»

Искусственный интеллект сегодня внедряется практически повсеместно. Использование Chat GPT активно обсуждается пользователями в социальных сетях и в СМИ. Как говорят эксперты, разработанный компанией OpenAI, этот чат-бот имеет огромный потенциал для применения в различных отраслях, таких как медицина, бизнес, образование и другие. Chat Gpt является одним из самых передовых чат-ботов в мире, который способен эффективно имитировать человеческий разговор и давать ответы на множество вопросов. Однако, в России Китае, Северной Корее, Кубе, Иране, Сирии и Италии чат-бот запрещен. Причина запрета Chat Gpt в России связана с опасениями правительства о возможном распространении фейковых новостей и вмешательства в политические процессы. Одним из резонансных случаев запрета GPT, опубликованная в СМИ, стала потеря коммерческих секретов в компании Samsung, которая в связи с этим случаем ввела запрет для сотрудников на использование ChatGPT на рабочих устройствах

Участники пресс-конференции:

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На сколько опасно развитие GPT-чата и нейросетей?

Почему GPT-чаты запрещают?

В каких отраслях искусственный интеллект уже незаменим?

На что способен искусственный интеллект сегодня?

Запрещен или разрешен GPT в России?

Кто из блогеров сегодня самый высокодоходный? Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

