«Пишут роботы»: Искусственный интеллект ударил по производителям контента
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что пострадали бильд-редакторы пострадали, рерайтеры, фотографы.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН рассказал, какие профессии оказались не такими востребованными на фоне развития искусственного интеллекта.
«Еще за год до ChatGPT огромный пласт контента, который мы с вами читали, уже был создан роботами. Мы уже читаем много того, что пишут роботы. У нас пока напрямую пострадали дизайнеры, игровые истории, где требуется создавать персонажей. Я знаю несколько игровых студий, которые сократили людей. Удар пришелся по нашей индустрии и смежным. Бильд-редакторы пострадали, рерайтеры, фотографы. Я пока вижу большой удар по контент-производителям всех видов. Сейчас уже появляются новые позиции по составлению запросов для ChatGPT, новая профессия», - рассказал Клименко.
В ближайшем будущем представить бизнес без ChatGPT будет невозможно, заявил ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
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