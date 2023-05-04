Интернет-омбудсмен: В ближайшем будущем бизнес не сможет обойтись без ChatGPT

В ближайшем будущем представить бизнес без ChatGPT будет невозможно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Если сегодня мы не можем себе представить бизнес без телефона или без электронной почты, то в ближайшем будущем будет сложно представить бизнес, который не использует условный ChatGPT. Он будет использоваться, чтобы предоставлять услуги, продавать товары и обслуживать покупателей, в целом вести бизнес», - отметил он.

Использование ChatGPT активно обсуждается пользователями в социальных сетях и в СМИ. Как говорят эксперты, разработанный компанией OpenAI, этот чат-бот имеет огромный потенциал для применения в различных отраслях, таких как медицина, бизнес, образование и другие.

