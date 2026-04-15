17.04.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Похороны в кредит. Дорога в последний путь становится не по карману?»
К 2026 году тема стоимости похорон в России стала не только социальной, но и экономической. За последние три года услуги подорожали примерно на 30–45%, что связано с ростом цен на материалы, транспорт и коммунальные расходы кладбищ. По оценкам экспертов, полный пакет услуг может обойтись в диапазоне от 150 до 400 тысяч рублей в зависимости от региона. Разница в стоимости между субъектами страны остаётся значительной. В некоторых регионах базовый набор, включающий гроб и погребение, оценивается в 15–20 тысяч рублей. В Москве такой комплект может доходить до 100 тысяч рублей. Самые высокие расценки зафиксированы на Чукотке, где подобный набор превышает 150 тысяч рублей. Эксперты указывают, что при регулярном откладывании 5–10% дохода жителю столицы может понадобиться до пяти лет, чтобы накопить необходимую сумму и снизить финансовую нагрузку на близких. По информации СМИ, в Москве самым дорогим кладбищем является – Троекуровское, где предлагают захоронение от 14 600 000₽.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему похороны в России резко подорожали?
- Какие услуги выросли в цене сильнее всего?
- Есть ли бесплатные или льготные варианты?
- Что дешевле: кремация или похороны?
Участники пресс-конференции:
- руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко;
- член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев;
- владелец похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
