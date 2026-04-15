17.04.2026 в 13:00 состоится пресс-конференция на тему: «Похороны в кредит. Дорога в последний путь становится не по карману?»

К 2026 году тема стоимости похорон в России стала не только социальной, но и экономической. За последние три года услуги подорожали примерно на 30–45%, что связано с ростом цен на материалы, транспорт и коммунальные расходы кладбищ. По оценкам экспертов, полный пакет услуг может обойтись в диапазоне от 150 до 400 тысяч рублей в зависимости от региона. Разница в стоимости между субъектами страны остаётся значительной. В некоторых регионах базовый набор, включающий гроб и погребение, оценивается в 15–20 тысяч рублей. В Москве такой комплект может доходить до 100 тысяч рублей. Самые высокие расценки зафиксированы на Чукотке, где подобный набор превышает 150 тысяч рублей. Эксперты указывают, что при регулярном откладывании 5–10% дохода жителю столицы может понадобиться до пяти лет, чтобы накопить необходимую сумму и снизить финансовую нагрузку на близких. По информации СМИ, в Москве самым дорогим кладбищем является – Троекуровское, где предлагают захоронение от 14 600 000₽.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему похороны в России резко подорожали?

Какие услуги выросли в цене сильнее всего?

Есть ли бесплатные или льготные варианты?

Что дешевле: кремация или похороны?

Участники пресс-конференции:

руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко;

член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев;

владелец похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

