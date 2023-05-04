Интернет-омбудсмен заявил о необходимости использовать ChatGPT в образовании

ChatGPT – это обязательная вещь для использования в образовании, в школьном и в высшем, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Весь вопрос в технологиях, которые мы используем. Если мы используем только ручку, то надо уметь считать без калькулятора, это просто методология. Гораздо проще человеку понимать это методологию, но использовать другие технологии - калькулятор, компьютер, сейчас ChatGPT. Конечно, принцип работы с книгой в образовательном учреждении и написание рефератов – это хорошо, но если у тебя есть помощник, который может дать тебе за минуту большое количество разных взглядов, а ты можешь их проанализировать, это другой уровень работы. Я убежден, что ChatGPT – это обязательная вещь для использования в образовании, в школьном и в высшем. Сегодня в России он пока официально не присутствует», - отметил он.

Искусственный интеллект «выгонит» из профессии только тех, кто не сможет приспособиться к новым условиям, заявил ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, снователь LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.

