Интернет-омбудсмен заявил о необходимости использовать ChatGPT в образовании
Дмитрий Мариничев заявил, что искусственный интеллект позволяет перевести выполнение работ на новый уровень, проанализировать большее число точек зрения.
ChatGPT – это обязательная вещь для использования в образовании, в школьном и в высшем, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Весь вопрос в технологиях, которые мы используем. Если мы используем только ручку, то надо уметь считать без калькулятора, это просто методология. Гораздо проще человеку понимать это методологию, но использовать другие технологии - калькулятор, компьютер, сейчас ChatGPT. Конечно, принцип работы с книгой в образовательном учреждении и написание рефератов – это хорошо, но если у тебя есть помощник, который может дать тебе за минуту большое количество разных взглядов, а ты можешь их проанализировать, это другой уровень работы. Я убежден, что ChatGPT – это обязательная вещь для использования в образовании, в школьном и в высшем. Сегодня в России он пока официально не присутствует», - отметил он.
Искусственный интеллект «выгонит» из профессии только тех, кто не сможет приспособиться к новым условиям, заявил ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, снователь LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru