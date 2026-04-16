21.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «46 минут» на сцене: рок-драма о памяти, перерождении и музыке»

1 июня в Театре на Трубной состоится премьера рок-н-ролл драмы «46 минут» по книге известного музыканта, одного из лидеров группы «Ундервуд» Максима Кучеренко. Первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков. Скетчи автора можно будет увидеть на выставке перед началом спектакля. На грани исповеди и перформанса Максим Кучеренко создает автобиографическую историю, в которой соединяются элементы трагикомедии и искренние эмоции, мистицизм и поэтика памяти. А ещё в спектакле зрители услышат фрагменты шести новых песен музыканта. В постановке принимает участие Анна Кучеренко – старшая дочь автора, которая создает атмосферу абсолютного доверия и шаг за шагом ведёт главного героя по удивительным эпизодам его личного архива. «46 минут» – хроники маленьких перерождений для всех, кто верит, что жизнь можно начинать снова и снова. Режиссёр постановки - Евгения Тодорова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как родилась идея спектакля?

Сложно ли рок-музыканту быть актером?

Как в процессе репетиций появился новый театральный жанр?

Фрагменты каких новых песен прозвучат на премьере, о чем они?

Об этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Максим Кучеренко, рок-музыкант, автор песен, сооснователь и участник группы «Ундервуд»;

, дочь Максима Кучеренко; Евгения Тодорова, режиссер спектакля;

, дочь Максима Кучеренко; Евгения Тодорова, режиссер спектакля;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

