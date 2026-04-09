10.04.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пасхальный стол: Как выйти из поста без последствий для организма?»

Пасха — главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. В преддверии Пасхи проходит Великий пост - многодневный пост в православии, длящийся 48 дней (7 недель), направленный на духовное очищение, покаяние и воздержание. В 2026 году православную Пасху будут отмечать 12 апреля. В этот день православным разрешается есть все, можно позволить себе любимые блюда и алкоголь, однако рекомендуется делать это умеренно. Диетологи предупреждают о сбоях в работе ЖКТ при резком выходе из поста. Что касается пасхального стола, минимальный набор набор продуктов к празднику (кулич, 10 яиц, красители) подорожал в России на 4,5–6%, составив в среднем 522–570 рублей. По сообщению СМИ, основной рост цен зафиксирован на готовые куличи (до +7%, в среднем 241–282 руб.). При этом цены на яйца демонстрируют стабильность или снижение.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как правильно поститься?

Насколько подорожал кулич в 2026 году?

Что принято дарить на Пасху?

С какого возраста можно соблюдать пост?

Как завершить пост без последствий для здоровья?

Почему после поста люди часто переедают?

Чем опасен резкий выход из поста?

Участники пресс-конференции:

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;

Иерей Валерий Сосковец

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

