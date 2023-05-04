«Люди работать не должны!»: Как искусственный интеллект изменит рынок труда

Герман Клименко и Дмитрий Мариничев рассказали, в каких сферах уже произошли изменения, какие профессии стали менее востребованными. 

Искусственный интеллект «выгонит» из профессии только тех, кто не сможет приспособиться к новым условиям, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.

«ChatGPT – это увеличение эффективности, всплывают те, кто не умеет работать. Те программисты, которые уйдут из профессии, это не программисты. ChatGPT – это просто помощник, но если вы не знаете тему, то вы можете получить такой ответ, что над вами ржать будут до посинения. Во всех профессиях идет видоизменение, люди остаются, но у них другие цели и задачи с учетом наличия искусственного интеллекта. Например, озвучка книг – чат-бот может очень сильно изменить отрасль», - рассказал он.

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Со своей стороны, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что люди не должны работать, а должны управлять роботами.

«Из того, что уже случилось, было сокращение штата редакторов и штата новостников. Мощно используется чат в клиентской поддержке. Как показала практика, уровень удовлетворенности ответами нейросети выше. Люди всегда боятся того, чего бояться не нужно. Но люди работать не должны, все больше нужно перекладывать на плечи роботов, люди должны творить и обладать свободой воли, чтобы задавать то, что должен выдать робот», - объяснил он.

В ближайшем будущем представить бизнес без ChatGPT будет невозможно, заявил ранее Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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