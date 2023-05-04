«Люди работать не должны!»: Как искусственный интеллект изменит рынок труда
Герман Клименко и Дмитрий Мариничев рассказали, в каких сферах уже произошли изменения, какие профессии стали менее востребованными.
Искусственный интеллект «выгонит» из профессии только тех, кто не сможет приспособиться к новым условиям, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«ChatGPT – это увеличение эффективности, всплывают те, кто не умеет работать. Те программисты, которые уйдут из профессии, это не программисты. ChatGPT – это просто помощник, но если вы не знаете тему, то вы можете получить такой ответ, что над вами ржать будут до посинения. Во всех профессиях идет видоизменение, люди остаются, но у них другие цели и задачи с учетом наличия искусственного интеллекта. Например, озвучка книг – чат-бот может очень сильно изменить отрасль», - рассказал он.
Со своей стороны, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что люди не должны работать, а должны управлять роботами.
«Из того, что уже случилось, было сокращение штата редакторов и штата новостников. Мощно используется чат в клиентской поддержке. Как показала практика, уровень удовлетворенности ответами нейросети выше. Люди всегда боятся того, чего бояться не нужно. Но люди работать не должны, все больше нужно перекладывать на плечи роботов, люди должны творить и обладать свободой воли, чтобы задавать то, что должен выдать робот», - объяснил он.
В ближайшем будущем представить бизнес без ChatGPT будет невозможно, заявил ранее Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- Зеленский назвал сложными вопросы о поставках истребителей и вступлении в НАТО
- Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»
- СМИ: Худший кошмар Байдена – это война США с Россией на Украине
- Друг Зайцева счёл «издевательством» похороны модельера в Подмосковье
- Петросян опроверг сообщения о том, что попал в реанимацию
- В Эстонии могут признать однополые браки
- Путин провел первую встречу в Кремле после атаки дронов
- Владимир Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем
- Собянин назвал срок завершения строительства станции метро «Потапово»
- Захарова выступила против отправки Великобританией ВСУ снарядов с обедненным ураном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru