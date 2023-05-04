«Люди работать не должны!»: Как искусственный интеллект изменит рынок труда

Искусственный интеллект «выгонит» из профессии только тех, кто не сможет приспособиться к новым условиям, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.

«ChatGPT – это увеличение эффективности, всплывают те, кто не умеет работать. Те программисты, которые уйдут из профессии, это не программисты. ChatGPT – это просто помощник, но если вы не знаете тему, то вы можете получить такой ответ, что над вами ржать будут до посинения. Во всех профессиях идет видоизменение, люди остаются, но у них другие цели и задачи с учетом наличия искусственного интеллекта. Например, озвучка книг – чат-бот может очень сильно изменить отрасль», - рассказал он.