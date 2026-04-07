8.04.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Вакцина от рака: старт персонализированного лечения и новые препараты в будущем»

Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Речь о препаратах, которые разрабатывают индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Первый пациент уже получил отечественную персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» от рака 1 апреля, сообщили в Минздраве.

Также в 2026 году в России появится новая вакцина против пневмококковой инфекции — «Пневмикс 16». На данный момент препарат уже проходит финальную фазу клинических испытаний среди детей от 2 до 17 лет. Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может также стать доступной для пациентов уже в ближайший год. А вакцины против менингококковой и ротавирусной инфекций, вируса папилломы человека и ветряной оспы будут включены в Национальный календарь профилактических прививок в приоритетном порядке.

В ходе пресс-конференции расскажем:

Как много людей, которым уже сейчас нужна вакцина от рака?

Может ли вакцина победить любой вид раковых опухолей?

Какой срок потребуется для подготовки вакцины для конкретного человека?

Как много вакцин появляется ежегодно?

Как сегодня соблюдается Национальный календарь профилактических прививок?

Какие препараты сегодня находятся в активной разработке?

