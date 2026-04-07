8.04.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Вакцина от рака: старт персонализированного лечения и новые препараты в будущем»
Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Речь о препаратах, которые разрабатывают индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Первый пациент уже получил отечественную персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» от рака 1 апреля, сообщили в Минздраве.
Также в 2026 году в России появится новая вакцина против пневмококковой инфекции — «Пневмикс 16». На данный момент препарат уже проходит финальную фазу клинических испытаний среди детей от 2 до 17 лет. Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может также стать доступной для пациентов уже в ближайший год. А вакцины против менингококковой и ротавирусной инфекций, вируса папилломы человека и ветряной оспы будут включены в Национальный календарь профилактических прививок в приоритетном порядке.
В ходе пресс-конференции расскажем:
- Как много людей, которым уже сейчас нужна вакцина от рака?
- Может ли вакцина победить любой вид раковых опухолей?
- Какой срок потребуется для подготовки вакцины для конкретного человека?
- Как много вакцин появляется ежегодно?
- Как сегодня соблюдается Национальный календарь профилактических прививок?
- Какие препараты сегодня находятся в активной разработке?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
