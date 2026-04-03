07.04.2026 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Средства индивидуальной опасности. Как обуздать самокатчиков в новом сезоне?»
С началом весны в России стартует сезон электросамокатов. В Совете Федерации вновь призвали что-то делать со средствами индивидуальной мобильности. Например, Администрация подмосковных Котельников решила полностью запретить прокат средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. Также 1 апреля решение о приостановке проката (до исправления ряда требований) приняла администрация Люберец.
В 2026 году в России ужесточаются правила для электросамокатов: вводится обязательная регистрация с получением учетных знаков (номеров), планируется снижение скорости на тротуарах до 7–10 км/ч, а также возможно повышение возраста управления до 16 лет. По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в России зафиксировано около 3,2 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 26% больше, чем в 2024 году. В авариях погибли 68 человек, более 3 тыс. получили травмы. В 2025 году в России зафиксирован резкий рост штрафов для пользователей электросамокатов, превысивший 26 тысяч. Основные нарушения — езда вдвоем, неостановка на переходах и неправильная парковка. Штрафуют до 30–100 тыс. руб. за передачу руля детям и до 150 тыс. руб. за серьезные ДТП.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Последуют ли примеру запретов другие подмосковные города, а может быть, районы Москвы?
- Как запреты влияют на доходность бизнеса?
- Как снизить количество ДТП с самокатами?
- Как сегодня фиксируются нарушения с СИМ?
- Нужно ли вводить права или обучение для самокатчиков?
- Как несовершеннолетние получают доступ к самокатам?
- Возможен ли полный запрет самокатов?
Участники пресс-конференции:
- Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов;
- Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов;
- Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов;
- Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
