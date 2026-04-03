пресс-конференция «Средства индивидуальной опасности. Как обуздать самокатчиков в новом сезоне?»

С началом весны в России стартует сезон электросамокатов. В Совете Федерации вновь призвали что-то делать со средствами индивидуальной мобильности. Например, Администрация подмосковных Котельников решила полностью запретить прокат средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. Также 1 апреля решение о приостановке проката (до исправления ряда требований) приняла администрация Люберец.

В 2026 году в России ужесточаются правила для электросамокатов: вводится обязательная регистрация с получением учетных знаков (номеров), планируется снижение скорости на тротуарах до 7–10 км/ч, а также возможно повышение возраста управления до 16 лет. По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в России зафиксировано около 3,2 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 26% больше, чем в 2024 году. В авариях погибли 68 человек, более 3 тыс. получили травмы. В 2025 году в России зафиксирован резкий рост штрафов для пользователей электросамокатов, превысивший 26 тысяч. Основные нарушения — езда вдвоем, неостановка на переходах и неправильная парковка. Штрафуют до 30–100 тыс. руб. за передачу руля детям и до 150 тыс. руб. за серьезные ДТП.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Последуют ли примеру запретов другие подмосковные города, а может быть, районы Москвы?

Как запреты влияют на доходность бизнеса?

Как снизить количество ДТП с самокатами?

Как сегодня фиксируются нарушения с СИМ?

Нужно ли вводить права или обучение для самокатчиков?

Как несовершеннолетние получают доступ к самокатам?

Возможен ли полный запрет самокатов?



Участники пресс-конференции:

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов;

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов;

Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов;

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

