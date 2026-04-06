08.04.2026 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Игра как наркотик. Почему Россию накрыла волна лудомании»

С 1 сентября 2026 года лудоманию начнут лечить наравне с наркоманией и алкоголизмом, сообщил Минздрав. Лудомания (игровая зависимость) в России стала острой социальной проблемой, охватывающей, по оценкам, от 5% до 12% взрослого населения, что составляет миллионы людей. Основное ядро игроков — мужчины 18–35 лет, однако зависимость быстро молодеет и распространяется среди подростков. Оценивая масштаб проблемы – по данным ВОЗ, каждый год с игровой зависимостью сталкиваются 350 млн человек по всему миру, а за последние 10 лет количество игроманов выросло на 500%. Игровая зависимость формируется на подсознательном уровне, полностью меняет психическое здоровье человека. На этом фоне часто развиваются депрессивные состояния, подавленное настроение, апатия, способные привести к суициду. По данным экспертов, лудомания — опасная патологическая зависимость, при которой от 13% до 40% игроков совершают попытки самоубийства, а у 32–70% возникают суицидальные мысли.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как появляется тяга к азартным играм?

Как определить человека с игровой зависимостью?

Лудомания - это болезнь или слабость?

Какие реальные меры могут снизить уровень лудомании?

К каким серьезным последствиям может привести игровая зависимость?

Можно ли вылечиться тягу к азартным играм самостоятельно?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов;

Врач-психиатр

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

