16.04.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тюрьма за кактус. Чего боятся дачники в новом сезоне?»

Дачный сезон уже наступил и эксперты утверждают, что в 2026 году контроль за соблюдением норм стал жестче: теперь инспекторы активнее используют дистанционное зондирование и дроны для выявления нарушений. Новые законы для дачников, действующие в 2026-м, а принятые в 2025 году, охватывают налогообложение, процедуры застройки, цифровое управление товариществами и экологические требования. В этом году стало известно, что за выращивание популярного вида кактуса с мескалином в РФ грозит 300 тыс рублей штрафа, а в некоторых случаях даже тюрьма. В список запрещённых к культивации видов также попали роза гавайская, голубой лотос, мимоза хостилис и ряд других наименований.

В итоге дачный сезон 2026 года становится не только временем отдыха, но и периодом повышенной ответственности. Владельцам участков стоит внимательнее относиться к правилам – иначе привычные дачные заботы могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие нововведения вступили в силу в 2026 году?

За что могут оштрафовать дачников?

Какие растения нельзя выращивать на земельных участках в России?

Какие самые распространенные нарушения?

Какие чаще всего возникают проблемы у дачников?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов;

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:


