10.04.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной на тему: «По малолетке. Почему в России растет подростковая преступность»

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. В Москве число преступлений несовершеннолетних выросло на 150%, это подтвердили в МВД. Подростков, в том числе из благополучных семей, все чаще вовлекают в совершение преступлений дистанционно. Только в этом году за попытки поджога и покушений на убийство возбуждены дела против четырех подростков.

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в 2025 году количество преступлений среди несовершеннолетних впервые за последние десять лет выросло на 10% и почти каждое третье (30,4%) преступление совершено несовершеннолетними с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В СМИ также сообщают, что в Петербурге подростковая преступность выросла на 45%, а в Бypятии нa чeтвepть. При этом число особо тяжких деяний, совершенных подростками, увеличилось почти на 50%. Эксперты бьют тревогу, потому что детей втягивают в криминал не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные люди, военные психологи.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Почему повышается детская преступность?

Как государство сегодня работает с молодежью?

Влияют ли ограничения запрещенных социальных сетей на динамику преступности?

Роль семьи в профилактике подростковой преступности?

Почему сегодня упадок дворового спорта?

Почему зумеры не хотят работать?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

