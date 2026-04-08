10.04.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В сторону от мейнстрима: Какие фильмы покажут на ММКФ-2026?»

48-й Московский международный кинофестиваль объявил программу и жюри. В фестивале участвуют около 200 фильмов, включая 19 мировых и международных премьер и 96 российских премьер. Среди стран, не представленных в прошлом году и вошедших в программу в этом, — Алжир, Израиль, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Таджикистан, Таиланд, Тунис и Швейцария. Фильмом открытия 48-го ММКФ станет военная картина «Ангелы Ладоги» - это историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда.

В 2025 году главный приз ММКФ взял индийский фильм «Элизиум», а победителем конкурса «Русские премьеры» - картина Антона Маслова «Мужу привет», заработавшая в прокате всего 3 млн рублей. Эксперты утверждают, что ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении - и в сторону авторского кино, и в сторону арт-мейнстрима и что ни один фестиваль не гарантирует успешный прокат.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня отбираются картины для кинофестиваля?

Почему ММКФ больший упор делает на авторское кино?

Как часто авторское кино является коммерчески выгодным?

На какие картины из программы ММКФ-2026 будет большее внимание?

Какие изменения в ММКФ произошли за последние годы?

Какой жанр кино наиболее востребованный сегодня?

Участники пресс-конференции:

Денис Кирис, руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер;

, актер, композитор, продюсер; Давид Шнейдеров, кинокритик.

, актер, композитор, продюсер; Давид Шнейдеров, кинокритик.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

