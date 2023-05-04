«Вестник Апокалипсиса?»: Клименко назвал ChatGPT новым уровнем развития ИИ

Чат-бот с искусственным интеллектом превосходит средний уровень развития человека, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.

«ChatGPT – это символ того, что искусственный интеллект перешел на новый уровень развития. Конечно, до цифрового концлагеря далеко. Недавно был на мероприятии, где было написано: «Искусственный интеллект - вестник Апокалипсиса». Но это кардинальное изменение потребления. Сейчас можно писать и вводить с ошибками, на любом языке и вы получите ответ. С вами этот чат может разговаривать, средний уровень интеллектуального развития чата выше, чем средний уровень человека», - рассказал он.

В ближайшем будущем представить бизнес без ChatGPT будет невозможно, заявил ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

