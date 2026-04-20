21.04.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Соло-материнство: Почему женщины хотят растить детей без мужчин?»

В России появился новый демографический тренд - соло-мамы. Женщины все чаще решаются на материнство без партнера — из-за разочарования в мужчинах, страха развода и желания полной независимости.

В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама делает акцент на самостоятельном решении воспитывать детей. Спрос на ЭКО и внутриматочную инсеминацию за последние 4 года вырос на 40–50%.

В московских донорских клиниках рассказали, что услуга стала популярна среди одиноких здоровых женщин. Чаще всего это россиянки от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. По данным Российской ассоциации репродукции человека, ежегодно в стране фиксируется более 7 тысяч случаев использования донорской спермы, причём в 70% случаев за процедурой обращаются одинокие женщины.

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;

гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Почему все больше женщин рожают «для себя»?

Кто выбирает соло-материнство?

Насколько сложно женщине одной воспитать ребенка сегодня?

Какие психологические последствия могут коснуться ребенка при воспитании без отца?

Как часто мужчины готовы брать ответственность за воспитание чужого ребенка?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

