26.05.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Иски на два ундециллиона рублей. Как привлечь Google к ответственности?»

Многие годы разгораются страсти вокруг американской корпорации Google. Государственные и бизнес институции со всего мира то и дело подают иски в национальные и международные суды. По сообщениям СМИ, только в России по решению суда от октября 2024 года Google должен выплатить 2 ундециллиона рублей 17 российским каналам, которые были удалены с YouTube. Сумма включает себя накопленные неустойки с момента, когда по каждому случаю суд вынес решение о необоснованности блокировки некоторых учётных записей на YouTube. На восстановление доступа отводилось девять месяцев, а в случае неисполнения начисляется штраф в ₽100 тыс. Если администрация хостинга продолжит бездействовать, то сумма будет удваивается каждую неделю.

Во многих странах корпорация признана монополистом. В 2017 г. по итогам антимонопольного расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что ИТ-гигант злоупотреблял доминирующим положением на рынке, поддерживая в поисковой выдаче собственный сервис сравнения покупок, и наложила на Google штраф в €2,4 млрд. В мае 2025 года итальянская группа компаний Moltiply заявила, что подает в суд на Alphabet Google и требует возмещения ущерба в размере 2,97 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением. Ряд дел, связанных с неправомерной блокировкой каналов российских СМИ, продолжается. И, судя по реакции по стороны американской компании, отношения будут только ухудшаться

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Чем обусловлен тот факт, что во всем мире происходят разбирательства с американской корпорацией Google?

Какие требования к ИТ-гиганту у российских компаний и готова ли ИТ-машина их удовлетворить?

Можно ли в подобных условиях серьезно говорить о возвращении иностранных компаний в Россию?

Какие законы должны быть для этого соблюдены?

Выгодно ли России мнимое «потепление» со стороны Запада?

Спикеры конференции:

Артём Кирьянов , заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков

, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Олег Павлов , председатель «Общественной потребительской инициативы», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре

, председатель «Общественной потребительской инициативы», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Семен Теняев, основатель деловой социальной сети TenChat

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



