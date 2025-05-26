Американская компания Google в 2018 году была оштрафована судом всего на 500 тысяч рублей, но корпорация отказалась выплачивать эту копеечную сумму, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«В 2018 году компания была оштрафована Роскомнадзором всего на 500 тысяч рублей. За то, что не были удалены ссылки на запрещенные ресурсы. в 2019 году штраф был 700 тысяч рублей, для Google это даже не копейки. Россия как государство пыталась намекнуть, что надо соблюдать законодательство. Дальше ситуация стала меняться, в 2022 году суд наложил уже штраф в размере одного миллиарда рублей за систематический отказ удалять запрещенную информацию. Сегодня мы видим, что компания монополизирует рынок поиска, операционных систем. Компания использует собственные продукты для рейдерского захвата смежных направлений деятельности. Это абсолютно жесткая гангстерская политика», - рассказал он.

Многие годы разгораются страсти вокруг американской корпорации Google. Государственные и бизнес институции со всего мира то и дело подают иски в национальные и международные суды. По сообщениям СМИ, только в России по решению суда от октября 2024 года Google должен выплатить 2 ундециллиона рублей 17 российским каналам, которые были удалены с YouTube. Сумма включает себя накопленные неустойки с момента, когда по каждому случаю суд вынес решение о необоснованности блокировки некоторых учётных записей на YouTube. На восстановление доступа отводилось девять месяцев, а в случае неисполнения начисляется штраф в ₽100 тыс. Если администрация хостинга продолжит бездействовать, то сумма будет удваивается каждую неделю.

