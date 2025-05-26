Нахождение Google в России вопреки огромным штрафам назвали «промывкой мозгов»
Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил НСН, что американская компания не хочет терять свое влияние в России.
Даже сокращая заработок в России, компания Google, являясь инструментом пропаганды и влияния, заинтересована в том, чтобы быть здесь, заявил председатель «Общественной потребительской инициативы», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в пресс-центре НСН.
«С одной стороны, мы еще не все заместили, есть спрос и потребности в иностранных ресурсах и сервисах. С другой стороны, даже сокращая заработок в России, компания Google, являясь инструментом пропаганды и влияния, инструментом промывки мозгов, заинтересована в том, чтобы быть здесь. Ей необходимо сохранять доступ к влиянию на россиян. Поэтому здесь две причины того, почему компания сохраняет свое присутствие в России, несмотря на огромные штрафы», - отметил он.
Американская компания Google в 2018 году была оштрафована судом всего на 500 тысяч рублей, но корпорация отказалась выплачивать эту копеечную сумму, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru