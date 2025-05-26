В России необходимо провести полную ревизию того, что такое IT, и приравнять IT-сектор к обороне, заявил основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев в пресс-центре НСН.

«Я, конечно, представитель бизнеса, но я поражаюсь иногда либеральной позиции государства. С одной стороны, президент призывает ужесточить контроль за компаниями, которые хотят к нам вернуться. Я предлагаю пойти немного дальше, особенно в сфере IT-бизнеса. Китай пошел по пути «запретить все, разрешить только свое». Там IT-сектор приносит в 100-200 раз больше налогов. У нас нет представительств иностранных компаний, мы лишились по факту технологий. Какая гарантия того, что иностранный бизнес снова не передумает? Это можно сделать в один клик. Здесь нужно провести полную ревизию того, что такое IT, и приравнять IT-сектор к обороне. Мы не должны закупать, мы должны делать свое. Мы справляемся отлично с поиском, это компания «Яндекс», кибербезопасность у нас тоже развита, это и «Касперский», и другие вещи», - рассказал он.

Американская компания Google в 2018 году была оштрафована судом всего на 500 тысяч рублей, но корпорация отказалась выплачивать эту копеечную сумму, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

