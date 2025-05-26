Компания Google обучается на российских данных и пользователях, поэтому не хочет покидать этот рынок, заявил основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев в пресс-центре НСН.

«В новой экономике есть три столпа – железо, включая сервера, мощности, далее идут алгоритмы, третье – данные. Все, что мы размещаем в интернете, пишем через почту, это все помогает обучать алгоритмы. Конечно, иностранные компании не хотят уходить от этого обучения, так как российский рынок – это огромная аудитория. Примером здесь выступает компания Google, так бы они уже все отключили, а так мы помогаем им собирать данные. Нужно понимать, если что – то бесплатное, то продукт – это ты. Это классический закон в IT-секторе. Абсолютно точно компания Google обучается на наших данных, на наших пользователях», - объяснил он.

Даже сокращая заработок в России, компания Google, являясь инструментом пропаганды и влияния, заинтересована в том, чтобы быть здесь, заявил ранее председатель «Общественной потребительской инициативы», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в пресс-центре НСН.

