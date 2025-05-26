Основатель TenChat призвал изымать кабели Google со дна океана за штрафы
Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил НСН, что Россия не будет опускаться до нарушений по примеру компании Google.
Россия должна изымать кабели Google со дна океана, так как компания специально отказывается платить штрафы, заявил основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев в пресс-центре НСН.
«У компании Google очень много кабелей на дне океана, которые ей принадлежат. Я предлагаю приступить к добыче, изъятию кабелей», - отметил он.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов отметил, что Россия не будет отвечать на нарушения другими нарушениями.
«Есть вопросы международного права, регулирующие эту сферу. Поэтому мы здесь точно не должны нарушать законодательство. Мы не хотим отвечать пиратством, опускаться до рейдерства и так далее. Но обращаться с требованиями о взыскании долгов мы должны. Сегодня это может показаться чем-то иллюзорным, но жизнь меняется, посмотрим, что будет через несколько лет», - заключил собеседник НСН.
Многие годы разгораются страсти вокруг американской корпорации Google. Государственные и бизнес институции со всего мира то и дело подают иски в национальные и международные суды. По сообщениям СМИ, только в России по решению суда от октября 2024 года Google должен выплатить 2 ундециллиона рублей 17 российским каналам, которые были удалены с YouTube. Сумма включает себя накопленные неустойки с момента, когда по каждому случаю суд вынес решение о необоснованности блокировки некоторых учётных записей на YouTube. На восстановление доступа отводилось девять месяцев, а в случае неисполнения начисляется штраф в ₽100 тыс. Если администрация хостинга продолжит бездействовать, то сумма будет удваивается каждую неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru