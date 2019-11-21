21.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Импортозамещение с приставкой «эко»: использование российского оборудования при реализации нацпроекта «Экология»

Более 6 трлн рублей потратят на закупки техники и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов. Причем это должно быть оборудование преимущественно российского производства, заявил президент Владимир Путин. Нацпроект «Экология» - не исключение. На строящихся мусоросортировочных и перерабатывающих предприятиях в большей степени также должно использоваться российское оборудование. В России уже есть разработки и производства, в частности, для сферы обращения с отходами – оптические сепараторы, разрыватели пакетов и т.д. Российские компании успешно реализуют комплексные решения в этой сфере. Однако пока российская промышленность способна обеспечить не все потребности предприятий, чья деятельность связана с реализацией нацпроекта «Экология».



Насколько интересна отрасль производства оборудования для инвесторов?

Какие виды техники и оборудования для нацпроекта «Экология» уже производят в России?

На каких предприятиях уже применяется оборудование российского оборудования?

Какие конкурентные преимущества у российского оборудования по сравнению с импортным?

Какое оборудование, необходимое для реализации нацпроекта «Экология», пока не производят в России? В чем сложности?



На эти и многие другие вопросы ответят участники круглого стола:



Председатель совета директоров группы компаний «Экомашгрупп» Константин Майков;

Руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин;

Заместитель начальника управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Конюшенков;

Заместитель председателя Совета директоров Регионального оператора по обращению с ТКО по Ивановской области Лариса Жирнова.



Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало круглого стола в 12:00



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