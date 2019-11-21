В России придумали способ разделения и переработки «грязного» мусора

В России разработали способ разделения и переработки «грязного» мусора. Председатель совета директоров группы компаний «Экомашгрупп» Константин Майков в ходе круглого стола в пресс-центре НСН рассказал, что эту уникальную технологию пришлось внедрить из-за того, что в России до сих пор не существует раздельного сбора мусора.

«В мусоровозе может оказаться и аккумулятор от автомобиля, и кусок бетона, кирпича, а пластиковая бутылка не просто в пакет завернута – она лежит в арбузе, а потом уже в пакете арбуз. Иностранцы не всегда готовы работать с таким материалом. Они в своих договорах говорят, что материал должен быть четко разделен, он должен быть чистым. Отходов, соответствующих таким требованиям, просто нет. Потому что у нас, к сожалению, сейчас нет раздельного сбора мусора. Мы все эти проблемы успешно решили, разработав систему, которая позволяет работать с “грязными” отходами. Они постепенно проходят весь этап разделения. В итоге мы получаем вторичное сырье, которое используется профильными переработчиками», - поделился опытом Майков.

Ранее заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Закондырин заявил, что некоторые технологии по переработке ТКО Россия должна купить на Западе, где эта отрасль развита.

