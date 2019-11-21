Эксперты: Для «эко»-импортозамещения в России нужно создать условия

По словам Закондырина, на данный момент в России нет технологий по переработке мусора. По его мнению, их Россия должна купить на Западе, где эта отрасль развита.

«Нет ничего страшного, если некоторые технологии по переработке мы купим на Западе. Это не значит, что мы оборудование экспортируем в нашу страну — мы экспортируем технологии. Но их надо локализовать здесь, организовать соответствующее производство, обучить наших специалистов. Например, отрасли по переработке ТКО у нас никогда не существовало. Нет мощностей по переработке пластика. Вся экономика по его переработке съедается логистикой: слишком далеко везти до места переработки. Поэтому мы этот пластик закапываем на полигонах и в результате выводим из сельхозоборота огромное количество земель», — констатировал специалист.

Западная техника дороже, но надежней, заявил заместитель начальника управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Конюшенков.

«Техника должна быть прочнее для леса. Производители готовы исполнить большие заказы изменения конструкции. А когда объемы маленькие, — им не выгодно. У нас есть зарубежные аналоги лесопосадочных головок, мульчеры. Они стоят дороже. Но они качественные. Те мульчеры, которые производятся у нас, не выдерживают критики. Проще купить иностранный и им пользоваться», — рассказал он.

В 2019 году в рамках Нацпроекта и благодаря дополнительному траншу правительства РФ было закуплено около 2,5 тысяч единиц лесопожарной техники и 1,4 единиц лесохозяйственной техники (тракторы, лесопосадочные машины).

Проблема с эко-импортозамещением глобальная, решать ее нужно комплексно, считает руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин.

«Проблема с эко-импортозамещением глобальная. Мы берем западные технологии и применяем в своем оборудовании. Когда мы говорим, что у нас в стране нет машиностроения, нужно понимать, что любой продукт — это результат кооперации. Нельзя сделать отечественный продукт, когда нет отечественных комплектующих. Так или иначе, все используют западные технологии. Эту промышленность нужно развивать глобально. Сейчас очень много компаний, которые занялись рециклингом — сортировкой, переработкой отходов, строительством мусоросортировочных заводов, компостирования. Отрасль сейчас на подъеме. Возможно, вскоре мы сможем даже за рубеж поставлять оборудование», — заявил эксперт.

Компания «СиСорт» производит фотосепараторы и оптические сортировщики отходов.

10 октября в Белгородской области запустился первый в стране полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием. Его предоставила группа компаний «Экомашгрупп», работающая на рынке уже 10 лет. В настоящее время это самый крупный в России производитель оборудования для сортировочных комплексов. Председатель совета директоров группы компаний «Экомашгрупп» Константин Майков рассказал, как им со своим оборудованием удалось опередить западных конкурентов и выиграть конкурс.

«Белгородский комплекс — как вишенка на торте, он показал, как нужно достигать хороших показателей по импортозамещению без особых каких-то подвигов. Проект проектировался порядка 3-х лет. Собственникам мешали то возросший курс евро, то проблемы с разного рода земельными вопросами, подведением коммуникации. Когда все проблемы были решены, они объявили конкурс, в котором участвовали, в том числе иностранные компании. По итогам мы вышли победителем по ряду факторов — более низкой стоимости и более высокой эффективности, которую мы подтвердили договорными отношениями», — сообщил Майков.





Поскольку в России до сих пор не существует раздельного сбора мусора, на «Экомашгрупп» разработали уникальный способ разделения и переработки «грязного» мусора. Условно говоря, придумали, как машина будет отделять арбуз от пластикового пакета.

«В мусоровозе может оказаться и аккумулятор от автомобиля, и кусок бетона, кирпича, а пластиковая бутылка не просто в пакет завернута — она лежит в арбузе, а потом уже в пакете арбуз. Иностранцы не всегда готовы работать с таким материалом. Они в своих договорах говорят, что материал должен быть четко разделен, он должен быть чистым. Отходов, соответствующих таким требованиям, просто нет. Потому что у нас, к сожалению, сейчас нет раздельного сбора мусора. Мы все эти проблемы успешно решили, разработав систему, которая позволяет работать с “грязными” отходами. Они постепенно проходят весь этап разделения. В итоге мы получаем вторичное сырье, которое используется профильными переработчиками», — поделился опытом Майков.

Экологическое производство в России встанет на ноги, когда будут созданы условия для его развития, считает Закондырин.

«В этой сфере должны быть практически понятные результаты. Пока кассовое исполнение федерального проекта по комплексной системе ТКО, на данный момент составляет менее 10% от запланированного в этом году. Поэтому надо работать. В пример можно привести прогрессивные наработки коллег из Белгорода, которые много что сделали. Они создали целую отрасль, которая может решить национальную проблему утилизации отходов. Им надо помогать всеми возможными силами, а не заставлять заниматься бесконечными бюрократическими согласованиями. Дать им земельные участки, чтобы они строили сортировки, налоговые льготы. Мы поставили огромные административные барьеры и их надо убрать. Вот тогда отрасль появится», — сказал специалист.

Эксперты полагают, что с развитием сортировки ТКО появится и спрос на российское перерабатывающее производство.



