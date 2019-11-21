Эксперт: В России нет технологий по переработке отходов

В России нет технологий по переработке мусора. Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре НСН сообщил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Закондырин. По его мнению, технологии по переработке Россия должна купить на Западе, где эта отрасль развита.

«Нет ничего страшного, если некоторые технологии по переработке мы купим на Западе. Это не значит, что мы оборудование экспортируем в нашу страну – мы экспортируем технологии. Но их надо локализовать здесь, организовать соответствующее производство, обучить наших специалистов. Например, отрасли по переработке ТБО у нас никогда не существовало. Нет мощностей по переработке пластика. Вся экономика по его переработке съедается логистикой: слишком далеко везти до места переработки. Поэтому мы этот пластик закапываем на полигонах и в результате выводим из сельхозоборота огромное количество земель», - заявил специалист.

Ранее Закондырин заявил, что экологическое машиностроение России может занять 5 процентов мирового рынка. Объем рынка составит порядка 50 млрд долларов.

Заместитель начальника управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Конюшенков заявил о том, что российская техника подчас уступает западным аналогам.

«Техника должна быть прочнее для леса. Производители готовы исполнить большие заказы изменения конструкции. А когда объему маленькие, - им не выгодно. У нас есть зарубежные аналоги лесопосадочных головок, мульчеры. Они стоят дороже. Но они качественные. Те мульчеры, которые производятся у нас. Не выдерживают критики. Проще купить иностранный и им пользоваться», - рассказал он.

В этом году было в рамках Нацпроекта и благодаря дополнительному траншу правительства РФ закуплено около 2,5 тысяч единиц лесопожарной техники и 1,4 единиц лесохозяйственной техники (тракторы, лесопосадочные машины).







