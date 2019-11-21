В Белгородской области сортируют мусор на российском оборудовании

10 октября в Белгородской области запустился первый в стране полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием. Его предоставила группа компаний «Экомашгрупп», работающая на рынке уже 10 лет. В настоящее время это самый крупный в России производитель оборудования для сортировочных комплексов. Председатель совета директоров группы компаний «Экомашгрупп» Константин Майков в ходе круглого стола в пресс-центре НСН рассказал, как им со своим оборудованием удалось опередить западных конкурентов и выиграть конкурс.

«Белгородский комплекс – как вишенка на торте, он показал, как нужно достигать хороших показателей по импортозамещению без особых каких-то подвигов. Проект проектировался порядка 3-х лет. Собственникам мешали то возросший курс евро, то проблемы с разного рода земельными вопросами, подведением коммуникации. Когда все проблемы были решены, они объявили конкурс, в котором участвовали, в том числе иностранные компании. По итогам мы вышли победителем по ряду факторов - более низкой стоимости и более высокой эффективности, которую мы подтвердили договорными отношениями», - сообщил Майков.

Ранее руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин заявил, что экологическая промышленность в России нуждается в комплексном развитии.



