Проблему с эко-импортозамещением назвали глобальной

Экологическая промышленность в России нуждается в комплексном развитии. Об этом заявил в ходе круглого стола в пресс-центре НСН руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин.

«Проблема с эко-импортозамещением глобальная. Мы берем западные технологии и применяем в своем оборудовании. Когда мы говорим, что у нас в стране нет машиностроения, нужно понимать, что любой продукт – это результат кооперации. Нельзя сделать отечественный продукт, когда нет отечественных комплектующих. Так или иначе, все используют западные технологии. Эту промышленность нужно развивать глобально. Сейчас очень много компаний, которые занялись рециклингом – сортировкой, переработкой отходов, строительством мусоро-сортировочных заводов, компостирования. Отрасль сейчас на подъеме. Возможно, вскоре мы сможем даже за рубеж поставлять оборудование», - заявил эксперт.

Компания «СиСорт» занимается более 10 лет оптической сортировкой, в том числе отходов.

В четверг в НСН походит круглый стол на тему «Импортозамещение с приставкой «эко»: использование российского оборудования при реализации нацпроекта «Экология».

