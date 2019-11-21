Проблему с эко-импортозамещением назвали глобальной
Экологическая промышленность в России нуждается в комплексном развитии. Об этом заявил в ходе круглого стола в пресс-центре НСН руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин.
«Проблема с эко-импортозамещением глобальная. Мы берем западные технологии и применяем в своем оборудовании. Когда мы говорим, что у нас в стране нет машиностроения, нужно понимать, что любой продукт – это результат кооперации. Нельзя сделать отечественный продукт, когда нет отечественных комплектующих. Так или иначе, все используют западные технологии. Эту промышленность нужно развивать глобально. Сейчас очень много компаний, которые занялись рециклингом – сортировкой, переработкой отходов, строительством мусоро-сортировочных заводов, компостирования. Отрасль сейчас на подъеме. Возможно, вскоре мы сможем даже за рубеж поставлять оборудование», - заявил эксперт.
Компания «СиСорт» занимается более 10 лет оптической сортировкой, в том числе отходов.
В четверг в НСН походит круглый стол на тему «Импортозамещение с приставкой «эко»: использование российского оборудования при реализации нацпроекта «Экология».
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