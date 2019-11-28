28.11.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Импортозамещение для грудничков»

Правительство России выступило с предложением ограничить импорт детских молочных смесей из-за рубежа. В данный момент это направление прорабатывает Минсельхоз, их цель – развитие отечественного производства детского питания. Решать проблему предлагается за счёт квот, под которые попадут даже ввозимые ингредиенты для изготовления питательных смесей для младенцев. Кроме того, прорабатывается увеличение пошлин на ввоз смесей с 5 до 15 процентов. Как сообщается, более 90% смесей на российском рынке сегодня производятся за границей. В связи с этим эксперты рынка опасаются возможной катастрофы, в случае ужесточения контрольных мер. Однако отечественные производители инициативу поддерживают, утверждая, что это единственный способ обезопасить грудных детей и сохранить цены на продукцию.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, когда политика импортозамещения в России коснётся и детских молочных смесей, а также о том, что станет с этим рынком, после обозначенных реформ.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко;

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", д.м.н. Екатерина Пырьева;

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;

Приглашены:

Крупнейшие представители рынка детских молочных смесей.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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