Специалисты обсуждают ограничение импорта детских молочных смесей в НСН

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Импортозамещение для грудничков».

Правительство России выступило с предложением ограничить импорт детских молочных смесей. В данный момент это направление прорабатывает Минсельхоз, их цель – развитие отечественного производства детского питания.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, когда политика импортозамещения в России коснётся и детских молочных смесей, а также о том, что станет с этим рынком, после обозначенных реформ.

На вопросы журналистов ответят член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева, председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

