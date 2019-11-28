НРК: Поспешный отказ от импортного детского питания приведёт к негодованию

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идёт пресс-конференция на тему «Импортозамещение для грудничков».

Правительство России выступило с предложением ограничить импорт детских молочных смесей. В данный момент это направление прорабатывает Минсельхоз, их цель – развитие отечественного производства детского питания.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что переход на отечественное детское питание не должен носить характер компанейшины, необходимо, чтобы ему предшествовало полноценное возрождение отечественного производства.

«К выбору детской смеси родители подходят не по параметрам — отечественная она или зарубежная. Важнее другое — какая именно смесь подходит для ребёнка. Мы не против, чтобы перевести детей полностью на отечественные смеси, если они будут соответствовать всем необходимым критериям. Сперва мы должны насытить рынок разнообразием продуктов, необходимых для наших детей, а потом вводить ограничения [на импортную смесь]. Иначе мы получим и негодование родителей, и заболевания детей», — сказала Волынец.

Ранее председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков обратил внимание, что отечественное производство детского питания было уничтожено намерено усилиями международных

