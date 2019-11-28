Производитель детских смесей: Мы приветствуем сигналы о возрождении отрасли

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идёт пресс-конференция на тему «Импортозамещение для грудничков».

Правительство России выступило с предложением ограничить импорт детских молочных смесей. В данный момент это направление прорабатывает Минсельхоз, их цель – развитие отечественного производства детского питания. Решать проблему предлагается за счёт квот, под которые попадут даже ввозимые ингредиенты для изготовления питательных смесей для младенцев.

Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков обратил внимание, что отечественное производство детского питания было уничтожено намерено усилиями международных конкурентов.

«СССР производил 100% молочных смесей. Сейчас Белоруссия сохранила 80% производства. В России это производство было умышленно уничтожено одной известной международной компанией, которая выкупила завод в Истре и сравняла его с землёй. Действия по уничтожению и недопущению возобновления производства молочных смесей в России продолжают координироваться международными компаниями. Мы намерены всё это изменить. Совет Федерации и правительство обратили на это внимание. Речь не идёт о незамедлительном квотировании импорта, а о стимуляции внутреннего производства», — рассказал участник пресс-конференции.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила, что вопрос импортозамещения детского питания нельзя откладывать из-за риска распространения санкций и на этот вид продукции.



