Сенатор: Детскому питанию россиян не должны угрожать западные санкции

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему «Импортозамещение для грудничков».

Правительство России выступило с предложением ограничить импорт детских молочных смесей. В данный момент это направление прорабатывает Минсельхоз, их цель – развитие отечественного производства детского питания.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила, что вопрос импортозамещения детского питания нельзя откладывать из-за риска распространения санкций и на этот вид продукции.

«Санкции могут коснуться и детских смесей. Это вопрос национальной продовольственной безопасности. Дети и всё, что связано с их здоровьем и безопасностью — это приоритет социальной политики государства. Поэтому мы должны анализировать все части, которые влияют на безопасность и здоровье подрастающего поколения России», — отметила сенатор.

Как сообщалось, более 90% смесей на российском рынке сегодня производятся за границей. В связи с этим эксперты рынка опасаются возможной катастрофы, в случае ужесточения контрольных мер. Однако отечественные производители инициативу поддерживают, утверждая, что это единственный способ обезопасить грудных детей и сохранить цены на продукцию.

