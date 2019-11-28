Отечественное детское питание простимулирует учёных на новые открытия

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идёт пресс-конференция на тему «Импортозамещение для грудничков».

Правительство России выступило с предложением ограничить импорт детских молочных смесей. В данный момент это направление прорабатывает Минсельхоз, их цель – развитие отечественного производства детского питания.

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Екатерина Пырьева отметила, что возрождение отечественного производства детского питания углубит научные изыскания в этой отрасли.

«Хотелось, чтобы на базе наших глобальных производителей — они, надеюсь, будут и их рост даже увеличится — мы продвинулись бы и в научных изысканиях в отношении питания детей раннего возраста, в сфере адаптации заменителей грудного молока», — заявила учёная.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что переход на отечественное детское питание не должен носить характер компанейшины, необходимо, чтобы ему предшествовало полноценное возрождение производства.

