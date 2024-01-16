17.01.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Их столкнули лбами? Чем закончится скандал Волочковой и Джигурды»

Не успел еще отгреметь скандал по поводу «голой вечеринки», как начался новый. Интернет-сообщество взбудоражено видео с интимными моментами между актером и шоуменом Никитой Джигурдой и российской балериной Анастасией Волочковой. Анастасия уверена, что во всем виноват Джигурда. В свою очередь Никита заявил, что балерина Волочкова сама выложила в Сеть эротическое видео для привлечения внимания.

Кто на самом деле «слил» видео в сеть? Кто был автором «злополучного» ролика и удастся ли давним друзьям вновь примериться, после громкого скандала? Обо всем этом и много другом на пресс-конференции НСН.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова;

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

Адвокат Роман Попов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

