Волочкова: Видео с Джигурдой снимал его директор больше года назад
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла НСН подробности скандального эротического видео с Никитой Джигурдой.
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН заявила, что видео эротических танцев с Никитой Джигурдой мог выложить в Сеть кто угодно, но снимал директор артиста.
«Меня очень интересует, кто слил это видео. Это мог сделать кто угодно. Снимал это видео Евгений, бывший директор Никиты, больше года назад. Дело в том, что я не давала разрешение на публикацию этого видео. По сути, я огорчена, потому что, получается, что я в гости пригласила людей, которых я считала близкими друзьями, которые всегда были вхожи в мой дом. Мы могли дурачиться, делать что угодно. Получается, что меня просто подставили», - сказала балерина.
Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют у балерины дома. Эротический перформанс вызвал шквал негодования у пользователей Сети. Некоторые считают, что артисты находятся в состоянии алкогольного опьянения, другие призывают лишить артистов всех званий. После публикации этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив, и заявила об окончании их дружбы.
Позже адвокат Анастасии Волочковой Роман Попов заявил, что балерина намерена обратиться в полицию из-за слива в интернет видео её танца с Никитой Джигурдой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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