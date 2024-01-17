Волочкова: Видео с Джигурдой снимал его директор больше года назад

«Меня очень интересует, кто слил это видео. Это мог сделать кто угодно. Снимал это видео Евгений, бывший директор Никиты, больше года назад. Дело в том, что я не давала разрешение на публикацию этого видео. По сути, я огорчена, потому что, получается, что я в гости пригласила людей, которых я считала близкими друзьями, которые всегда были вхожи в мой дом. Мы могли дурачиться, делать что угодно. Получается, что меня просто подставили», - сказала балерина.

Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют у балерины дома. Эротический перформанс вызвал шквал негодования у пользователей Сети. Некоторые считают, что артисты находятся в состоянии алкогольного опьянения, другие призывают лишить артистов всех званий. После публикации этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив, и заявила об окончании их дружбы.

Позже адвокат Анастасии Волочковой Роман Попов заявил, что балерина намерена обратиться в полицию из-за слива в интернет видео её танца с Никитой Джигурдой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

